سولشاير: لا أتوقع رحيل أي لاعب من يونايتد في يناير

قلل النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد من احتمالات رحيل بعض لاعبي فريقه في يناير.

وقال سولشاير في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "في تلك اللحظة أرى أن كل اللاعبين مستمرين في صفوف الفريق لأنه لم تتم أي صفقة لرحيل أحدهم، لكن هناك عدة أيام متبقية على نهاية سوق الانتقالات"

وأكمل "لا أتدخل في عملية المفاوضات لذا ما سيحدث سيتم على كل حال"

وتابع "سيكون من الجيد إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية كي يمكننا التركيز بشكل أكبر على تطوير قائمتنا والعمل مع اللاعبين الموجودين"

وأتم "لا أتوقع أن يرحل أندرياس بيريرا بصيغة الإعارة لنهاية الموسم فهو يؤدي بشكل ممتاز في تدريبات الفريق وستأتي فرصته حتما من الآن حتى نهاية الموسم".

وارتبط أكثر من لاعب من الشياطين الحمر بالرحيل في يناير، بالإضافة لبيريرا خرجت تقارير تفيد احتمالية مروان فيلايني، آشلي يانج، أنطونيو فالنسيا، ماتيو دارميان، ماركوس روخو بالرحيل.

لكن عدم دخول يونايتد لسوق الانتقالات الشتوية يقلل فرص رحيل أي لاعب دون وجود بديل.