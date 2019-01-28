كارديف يُكرم سالا قبل لقاء أرسنال

الإثنين، 28 يناير 2019 - 16:36

كتب : إسلام محمود

إيمليانو سالا - كارديف سيتي

قرر نادي كارديف سيتي تكريم مهاجمه الأرجنتيني إيميليانو سالا المفقود منذ يوم الاثنين الماضي في رحلته التي لم تكتمل للانضمام لصفوف الفريق وذلك قبل مباراة أرسنال يوم الثلاثاء بحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية.

إيميليانو سالا

النادي : كارديف سيتي

كارديف سيتي

لاعبو كارديف، والإداريون والعمال في النادي سيضعون زهور النرجس الأصفر على ملابسهم في المباراة أمام الفريق اللندني والتي هي الأولى منذ اختفاء سالا صفقة الفريق غير المكتملة.

النرجس الأصفر هو شعار فريق نانت وزهوره تنمو أيضا في ويلز التي يتنمي لها فريق كارديف، فريقا سالا السابق والحالي باعتبار ما كان مفترض أن يكون.

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قائد كارديف سيضع باقة من النرجس الأصفر في منتصف الملعب قبل بداية اللقاء، بينما سيقوم قائد أرسنال بوضع باقة من زهور التوليب في المكان ذاته أثناء عرض صورة سالا على الشاشة الأكبر في الملعب.

وبناء على رغبة أسرة سالا، لن يقوم أي من لاعبي الفريقين بارتداء شارة سوداء أو بخياطة الزهور الصفراء على قمصانهم لأن ذلك يحدث في حالات تأبين المتوفين، وأسرة اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ28 سنة مازالت تأمل بنجاح عمليات البحث عنه ووجوده على قيد الحياة.

وكانت أسرة سالا قد دشنت حملة لجمع تبرعات للتعاقد مع شركة مختصة بالبحث عن المفقودين ونجحت في جمع 300 ألف يورو حتى الآن بعد أن قررت الشرطة التوقف عن عمليات البحث

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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