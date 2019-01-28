سولاري: جماهير الكرة وليس فقط جماهير ريال مدريد تستمتع بمشاهدة بنزيمة

الإثنين، 28 يناير 2019 - 16:32

كتب : إسلام محمود

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف كريم بنزيمة في إسبانيول

أثنى الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد على مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة بعد تألقه أمام إسبانيول بتسجيل هدفين وقيادة الفريق للفوز وذلك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

بنزيمة وصف نفسه بأنه "مهاجم يملك روح صانع ألعاب" في تصريحات تلت اللقاء، وأكمل مدربه على نفس الوتيرة وأسهب في مدحه.

وبدأ سولاري حديثه قائلا: "كريم لاعب سخي، لم أرَ أبدا من هم في كرمه في لعبة كرة القدم، هو يجعل زملاؤه أفضل ودائما أقدر مجهوداته".

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وأكمل "لقد قدم مباراة رائعة، مباراة استمتع بها مشجعو ريال مدريد واستمتع بها من يحبون كرة القدم حول العالم أيضا".

وأضاف "الفريق يعمل بشكل جيد منذ مدة طويلة، في آخر 3 مباريات كنا جيدين أمام المرمى وربحنا كل معاركنا".

وبشأن إصابة سيرخيو راموس قال سولاري: "نأمل أنها كدمة خفيفة، سيقيم الأطباء حالته ولنرى ما سيحدث".

بنزيمة وصل لهدفه التاسع في الدوري هذا الموسم والـ15 في كل البطولات لريال مدريد بالإضافة لصناعة 6 أهداف لزملائه.

ويواجه ريال مدريد جيرونا وألافيش على الترتيب يومي الخميس والأحد ضمن مباريات الدوري الإسباني.

في إسبانيا الدوري الإسباني

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