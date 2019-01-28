ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته

الإثنين، 28 يناير 2019 - 16:24

كتب : FilGoal

صلاح وساديو ماني

كشف ساديو ماني مهاجم ليفربول أن زميليه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو كانا يلحان عليه من أجل تجديد تعاقده مع الريدز.

ساديو مانيه

النادي : ليفربول

روبيرتو فيرمينو

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل ثلاثي الهجوم صلاح وماني وفيرمينو، 91 هدفاً لليفربول في الموسم الماضي، ليشكل قوة هجومية كاسحة، كما يواصل التسجيل هذا الموسم، في ظل تمديد التعاقد مع الفريق حتى صيف 2023.

وقال ماني في تصريحات لمجلة وولد سوكر: "الشائعات جزء من كرة القدم، عليك فقط أن تتعايش معها ولا تأخذها على محمل الجد"، وذلك ردا على ارتباطه بالانتقال لريال مدريد.

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وأضاف "كل ما يمكنني قوله هو أن همي الوحيد كان ليفربول، صلاح وفيرمينو وقعا على عقود جديدة وقالا لي يا ساديو، متى ستقوم بتمديد تعاقدك؟ قلت لكلاهما (لا تقلق يا أخي، سأوقع)".

وواصل "ماذا فعلت بعد ذلك؟ لقد قمت بتجديد تعاقدي.. لذلك هم سعداء الآن!"

واستمر "أنا سعيد للغاية هنا وأعتقد أن الناس سعداء بي كذلك، نريد أن نكتب أسماءنا إلى جانب الأسماء العديدة العظيمة في تاريخ هذا النادي. نأمل أن تكون بدايةعهد جديد".

وانضم ماني إلى ليفربول من ساوثامبتون في صيف 2016 ، وسجل 43 هدفًا في 101 مباراة مع الفريق.

الثلاثي يقود ليفربول لتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 23 جولة.

ويستعد الريدز لملاقاة كريستال بالاس يوم الأربعاء ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح ساديو ماني روبرتو فيرمينو ليفربول

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