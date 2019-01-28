بنزيمة: أنا مهاجم يملك روح صانع ألعاب

الإثنين، 28 يناير 2019 - 15:50

كتب : إسلام محمود

كريم بنزيمة - ريال مدريد - رايو فاييكانو

وصف كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد نفسه بأنه مهاجم يملك روح صانع ألعاب وذلك في تصريحات صحفية بعد مباراة إسبانيول نشرتها صحيفة ماركا.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتحدث بنزيمة عن اللقاء الذي شهد تألقه بتسجيل هدفين وقال: "لا أعلم إذا ما كانت مباراة إسبانيول هي الأفضل لي هذا الموسم أم لا".

وتابع "في كل مباراة أرغب في فعل المزيد وتقديم أداء جيد، أن أسجل أهدافا وأصنع أخرى لزملائي، أحب فعل القليل من كل شيء".

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وأتم "الجماهير دائما ترغب من المهاجم أن يسجل أهدافا، لكنني أظن أنني مهاجم يملك روح صانع ألعاب".

المهاجم الفرنسي صاحب الـ31 عاما سجل هذا الموسم 15 هدفا في كل البطولات وصنع 6 لزملائه، وفي مباراة إسبانيول وصل لهدفه الـ300 بشكل عام في مسيرته وعادل رقم الأسطورة المكسيكية أوجو سانشيز بـ207 هدفا لريال مدريد في الترتيب السادس لهدافي الملكي التاريخيين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة متخلفًا عن المتصدر برشلونة بـ10 نقاط كاملة لكنه حقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري بعد الخسارة من ريال بيتيس بثنائية دون رد.

ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني

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