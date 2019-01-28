تقرير: حالة الطقس تهدد إقامة مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي

الإثنين، 28 يناير 2019 - 14:13

كتب : محمد سمير

أولد ترافورد - مانشستر يونايتد

تهدد حالة الطقس وتوقعات سقوط الثلوج إقامة مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي المقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتتواصل جميع أندية الددوري الإنجليزي مع مكتب الأرصاد الجوية لمعرفة أخر تفاصيل حالة الطقس.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن الثلوج يمكن أن تضرب عدد من أجزاء إنجلترا يومي الثلاثاء والأربعاء.

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وكشفت صحيفة ميرور أنه وفقا لمكتب الأرصاد الجوية فمباريات يوم الثلاثاء بالأخص هي الأكثر تهديدا للتأجيل بسبب حالة الطقس.

وتلعب غدا الثلاثاء أندية مانشستر يونايتد وهدرسفيلد وولفرهامتون ونيوكاسل على ملاعبهم وتشير التقارير إلى سقوط الثلوج في تلك الملاعب لكن لم يتم تحديد قبل أو بعد إقامة المباريات.

ويخوض وولفرهامتون مواجته أمام وست هام بينما يستضيف هدرسفيلد فريق وست هام وهما الأكثر عرضة لسقوط الثلوج أثناء المباراة.

وأشار تقرير ميرور إلى أن أي مباراة سيتم إلغائها ستسبب مشكلة كبيرة للأندية خاصة التي تنافس في البطولات الأوروبية.

وأوضح التقرير أنه حتى مع التكنولوجيا الحديثة التي تساعد الملاعب على التكيف مع ظروف التجمد والثلوج المحتملة إلا أن هناك مناطق لن يشفع ذلك معها وقد يتسبب ذلك في تأجيل المباراة.

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