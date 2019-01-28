تقرير: أزمة في دفاع يوفنتوس.. بونوتشي يغيب لمدة شهر

يغيب ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس لمدة شهر عن الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة لاتسيو.

ليوناردو بونوتشي النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وخرج بونوتشي مصابا في الدقيقة 41 من المباراة التي فاز فيها يوفنتوس على لاتسيو بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان بونوتشي قد تعرض للإصابة في أول 20 دقيقة من المباراة لكنه تحامل على نفسه قبل أن يخرج في الدقيقة 41.

وذكرت تقارير في إيطاليا تفيد خروج بونوتشي من ملعب أوليمبيكو على عكازين.

وكشف بيان يوفنتوس الطبي صباح اليوم الاثنين أن اللاعب تعرض لإلتواء في الكاحل الأيمن وأثر ذلك على أربطة الكاحل".

وأفاد بيان يوفنتوس أن بونوتشي بدأ العلاج بالفعل دون تحديد مدة الغياب عن الملاعب.

ولكن ذكرت التقارير الإيطالية أنه وفقا لإصابة اللاعب فإنه سيغيب لمدة تصل إلى شهر.

وبذلك يصبح دفاع يوفنتوس في أزمة إذ يغيب بونوتشي عن مباراة الذهاب في ثمن النهائي أمام أتليتكو مدريد.

وتأتي أزمة دفاع في ظل اقتراب مهدي بن عطية من الانتقال إلى فريق الدحيل القطري.

وخاض بونوتشي 24 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل هدفا وصنع ثلاثة آخرين.