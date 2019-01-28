فينالدوم: هذا ما قاله لنا كلوب عقب الخسارتين من سيتي ووولفرهامبتون

كشف جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول عن الكلمات التي قالها يورجن كلوب المدير الفني للريدز للفريق عقب الضربات التي تلقوها مع بداية عام 2019.

وبدأ الريدز العام الجديد بخسارتين أمام مانشستر سيتي في الدوري وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليأتي الرد بتحقيق الانتصارات المتتالية أمام برايتون وكريستال بالاس.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أنت تتعلم من الهزيمة دائماً أكثر من الفوز الذي عندما تحققه لا ترى الأخطاء".

وأضاف الدولي الهولندي "عندما تخسر مباراة تقوم بتحليلها أكثر مما تفعل عند الفوز. كل فريق يتعلم عندما يخسر".

وواصل "ما تعلمته أكثر من غيره هو أننا في حاجة للحفاظ على ثقتنا في كلوب. لدينا مدرب يمكنه مساعدتنا على ذلك".

وأردف "عقب مواجهتي سيتي وولفرهامبتون قال لنا كلوب إنه يجب علينا الحفاظ على الثقة وربما العمل بجد أكثر. لقد أعطانا شعوراً بأنه علينا التعامل مع الخسارة والعمل بجدية حتى نصبح أفضل".