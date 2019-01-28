بيان رسمي - بوردو ينفي مطالبته نانت بحصته في صفقة إيميليانو سالا

نفى فريق بوردو الفرنسي ما تردد صباح الاثنين عن تقدمه بطلب لفريق نانت بشأن حصته من صقفة المهاجم الأرجنتيني المفقود إيميليانو سالا والذي اختفت طائرته التي استقلها لمدينة كارديف لاتمام انتقاله لفريق المدينة.

وجاء بيان بوردو كالتالي: "ينفي بوردو كل المعلومات المنشورة في صحيفة بريس أوشن المحلية بشأن طلب النادي لقيمة حصته من صفقة انتقال إيميليانو سالا.

"بشأن تلك الأحداث المؤسفة يقدم بوردو دعمه الكامل لأسرة إيمليانو سالا وأصدقائه"

الصفقة الأغلى في تاريخ كارديف سيتي بلغت قيمتها 15 مليون جنيه إسترليني، يحق لبوردو نصفها بحسب بند في عقد بيع سالا عام 2015 لنادي نانت.

وكانت صحيفة محلية فرنسية قد ذكرت صباح اليوم أن بوردو طالب نانت بمبلغ 7.5 مليون جنيه إسترليني هو مقدار حصته من صفقة بيع سالا.

سالا البالغ من العمر 28 عاما ودع زملاؤه في فريق نانت الفرنسي قبل استقلال طائرة متجهة لمدينة كارديف لإتمام انتقاله للفريق الإنجليزي في صفقة قدرت قيمتها بـ15 مليون جنيه إسترليني وهو الرقم الأكبر في تاريخ كارديف الملقب بالطيور الزرقاء.

القسط الأول من الصفقة يبلغ 6 مليون جنيه إسترليني، وبما أن الصفقة لم تتم رسميا فكارديف لم يقم بدفع القسط لنانت وقام بإلغاء عملية تحويل الأموال، بل وطلب مهلة إضافية في سوق الانتقالات الشتوية للبحث عن بديل للاعب المفقود رفضها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل أن يصبح لاعبا لنانت في 2015 كان لاعبا لبوردو، عقد انتقاله تضمن شرطا يمنح بوردو 50% من قيمة انتقاله لأي فريق مستقبلا، وبناء عليه طالب مسؤولي الفريق بحسب ما ذكرته صحيفة محلية فريق نانت بـ3 مليون جنيه إسترليني هي نصف قيمة القسط الأول من صفقة سالا.

فالديمار كيتا رئيس نادي نانت تحدث عن الأزمة بسبب أموال انتقال سالا للتلفاز الفرنسي وقال: "لا أود التحدث عن الأموال في الوقت الراهن في ظل الموقف الدرامي الذي نعيشه باختفاء سالا. لن أنظر في أي طلبات الآن سيحدث هذا لاحقًا".

كيتا قد تبرع بمبلغ 6000 يورو في الحملة التي دشنتها أسرة سالا لتمويل البحث عن اللاعب الأرجنتيني المفقود والتي جمعت حتى الآن 300 ألف يورو وشارك بها أكثر من لاعب ضمنهم ليونيل ميسي، كيليان مبابي، نجولو كانتي.

وبشأن قانونية عقد سالا تحدث المحامي الرياضي تيري جرانتوركو وقال: "لكي يصبح العقد صالحا يجب أن يكون قد تم توثيقه في سجلات فيفا، حينها يحق لكل نادي المطالبة بحقه في الصفقة".