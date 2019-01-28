فالدانو: وضع إيسكو غريب.. ربما فعل شيئا لم يكن يتوجب عليه فعله

أبدى الأرجنتيني خورخي فالدانو أسطورة ريال مدريد تعجبه من موقف لاعب وسط الفريق إيسكو واستمرار ابتعاده عن تشكيل الملكي وذلك في حديث إذاعي في الراديو الإسباني نقلته صحيفة آس.

إيسكو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال فالدانو الذي عمل كمدير رياضي ومدرب لريال مدريد سابقا: "متفاجئ من فقدان ريال مدريد للأمل في لاعب هام مثل إيسكو".

وأردف: "أظنه فعل شيئا لم يكن يتوجب عليه فعله، أو لم يفعل شيئا توجب عليه فعله".

إيسكو غاب عن مواجهة إسبانيول مساء الأحد ولم يشارك كأساسي أو كبديل في فوز الفريق 4-2 مما أثار استغراب فالدانو بشأن موقف لاعب الوسط المهاري.

النجم الإسباني لم يشارك أساسيا سوى في لقاء واحد خسره الفريق بنتيجة 3-0 أمام سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا وذلك منذ قدوم المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري وفقد مركزه الأساسي في الفريق لصالح الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

مانشستر سيتي ويوفنتوس ونابولي أبدو اهتماما بصاحب الـ27 عاما الذي يبدو رحيله قريبا إذا استمر سولاري في منصبه.