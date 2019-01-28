ملخص NBA – هاردن لا يتوقف عن التألق وأوكلاهوما ينتصر على ميلووكي في قمة نارية

أُقيمت 9 مباريات في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA فجر الإثنين شهدت انتصارات هامة لأوكلاهوما سيتي ثاندر على حساب ميلووكي باكس متصدر الشرق، وتألق مستمر لجيمس هاردن يقود هيوستن روكتس لانتصار جديد في عودة كريس بول، ومواجهة ثنائية بين كاواي لينارد ولوكا دونشيتش انتهت بفوز تورونتو فريق الأول على دالاس مافريكس بصعوبة.

وإليكم أبرز ما حدث في مباريات اليوم:

أوكلاهوما سيتي ثاندر 118-112 ميلووكي باكس

حقق أوكلاهوما فوزه الخامس تواليا بعد الانتصار على ميلووكي باكس متصدر المجموعة الشرقية.

تألق بول جورج في المباراة بتسجيل 36 نقطة مع 13 متابعة، فيما حقق راسل ويستبروك 3 أرقام مزدوجة كالمعتاد (13 نقطة، 13 متابعة، 11 تمريرة حاسمة).

في ميلووكي سجل الوحش اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 27 نقطة وأضاف 18 متابعة، ورغم تألق الخماسي الأساسي لباكس بتسجيل معدلات مزدوجة +11 نقطة على الأقل إلا أن 15 نقطة فقط من البدلاء كلفت الفريق الخسارة.

شاهد ملخص المباراة

هيوستن روكتس 103-98 أورلاندو ماجيك

سجل جيمس هاردن 30+ نقطة للمباراة الـ23 على التوالي ليواصل تسطير رقمه الشخص الخاص وكتابة التاريخ في فوز على أورلاندو ماجيك هو الثالث على التوالي لهيوستن.

اكتفى هاردن بتسجيل 40 نقطة مع 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة في اللقاء الذي شهد عودة كريس بول بعد غياب 17 مباراة، كما واصل الوافد الجديد كينيث فاريد تألقه بـ12 نقطة و10 متابعات محققا رقمين مزدوجين.

شاهد ملخص المباراة

تورونتو رابتورز 123-120 دالاس مافريكس

حقق الصاعد السلوفيني لوكا دونشيتش 3 أرقام مزدوجة للمرة الثانية في مسيرته (35 نقطة، 12 متابعة، 10 تمريرات حاسمة) لم تكن كافية لمنح فريقه الفوز أمام وصيف المجموعة الشرقية تورونتو رابتورز.

كاواي لينارد سجل 33 نقطة بدوره وأضاف 10 متابعات بالإضافة لـ19 نقطة و9 تمريرات حاسمة من كايل لاوري منحت رابتورز انتصارا صعبا.

شاهد ملخص المباراة

وإليكم باقي نتائج مباريات اليوم:

كليفلاند كافالييرز 104-101 شيكاجو بولز

لوس أنجلس كليبرز 122-108 ساكرامنتو كينجز

سان أنطونيو سبيرز 132-199 واشنطن ويزاردس

يوتا جاز 125-111 مينيسوتا تيمبروولفز

ميامي هيت 106-97 نيويورك نيكس

لوس أنجلس ليكرز 116-102 فينيكس صانز

ترتيب المجموعة الشرقية:

ميلووكي باكس (35-13)

تورونتو رابتورز (37-15)

إنديانا بيسرز (32-16)

فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز (32-18)

بوسطن سيلتكس (30-19)

بروكلين نتس (27-23)

ميامي هيت (24-24)

تشارلوت هورنتس (23-25)

ترتيب المجموعة الغربية:

جولدن ستيت ووريورز (35-14)

دنفر ناجتس (33-15)

أوكلاهوما سيتي ثاندر (31-18)

بورتلاند تريل بلايزرز (31-20)

هيوستن روكتس (29-20)

سان أنطونيو سبيرز (29-22)

يوتا جاز (29-22)

لوس أنجلس كليبرز (28-22)

لوس أنجلس ليكرز (26-24)

ساكرامنتو كينجز (25-25)