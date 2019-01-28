سولشاير: بيريرا لن يخرج معارا.. سيشارك مع الفريق

رفض أوله جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد مناقشة فكرة خروج أندرياس بيريرا لاعب وسط فريقه على سبيل الإعارة خلال شهر يناير الجاري.

أندرياس بيريرا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وصرح سولشاير للصحفيين: "لا يمكنني أن أراه يرحل على سبيل الإعارة، لأنه يقدم أداء رائعا في التدريبات".

وأضاف "إنه من نوعية اللاعبين الذين يمكنك أن تراهم يلعبون في مباريات قليلة بالنسبة لنا بنهاية الموسم".

بيريرا صاحب الـ23 عاما انضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد في يناير 2012 قادما من أكاديمية بي إس في بمبلغ 135 ألف جنيه إسترليني، وخرج معارا لأندية غرناطة وفالنسيا خلال عامي 2016 و2017 على الترتيب وعادل إلى الفريق خلال الصيف الماضي.

ويمتد عقد اللاعب مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2019، مع امتلاك الطرفين لبند التجديد لعام إضافي.

وشارك بيريرا خلال الموسم الجاري في 9 مباريات بكل المسابقات.