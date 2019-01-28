عودة إصابة قديمة لراموس؟

خرج سيرخيو راموس مستبدلا بين شوطي مباراة فريقه ريال مدريد ضد إسبانيول في الليجا، استبدال فتح باب الشكوك حول مدى قوة الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض راموس للإصابة بعد تدخل مع سيرخيو جارسيا مهاجم إسبانيول، ولكنه أكمل الشوط الأول بشكل عادي.

لكن يبدو أن إصابة راموس كانت أقوى مما تبدو عليه، ليخرج مستبدلا بناتشو بين الشوطين.

وسيخضع قائد ريال مدريد لفحوصات طبية تحدد حجم إصابته ومدة غيابه.

وقبل كل ذلك، استرجعت صحيفة "ماركا" إصابة راموس في نفس الركبة عام 2016 والتي تعرض لها مع منتخب إسبانيا.

ووقتها غاب قائد ريال مدريد عن المباريات في الفترة من 9 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2016.

ولم يكشف سنتياجو سولاري مدرب ريال مدريد الكثير عن تفاصيل إصابة راموس، وقال عقب المباراة: "سنقوم بتقييم حالة راموس، نأمل أن تكون مجرد ضربة خفيفة".

وتأتي إصابة راموس في وقت حاسم لريال مدريد الذي يلعب ضد جيرونا في إياب ربع نهائي كأس الملك في مباراة أسهل من 3 مواجهات بعدها ضد ديبورتيفو ألافيس وأتليتكو مدريد في الليجا ثم أياكس في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وما زاد الطين بلة هو خروج رفائيل فاران مطرودا بالبطاقة الحمراء المباشرة في نفس المباراة.

وفي نفس الوقت، لايزال خيسوس فاييخو خارج دائرة حسابات المشاركة بسبب الإصابة.