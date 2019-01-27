بالفيديو – في ليلة تألق بنزيمة.. ريال مدريد يهزم إسبانيول برباعية

في ليلة تألق كريم بنزيمة، واصل ريال مدريد صحوته وفاز على مضيفه إسبانيول 4-2 في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني وارتقى للمركز الثالث.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الذي تراجع للرابع.

سجل بنزيمة هدفين، وتكفل سيرخيو راموس وجاريث بيل بإكمال الرباعية.

وحقق ريال مدريد الفوز الثالث على التوالي بعد الانتصار على إشبيلية في الليجا ثم على جيرونا في كأس الملك.

ووصل بنزيمة إلى 207 هدفا مع ريال مدريد ليفصله هدف عن معادلة رقم المكسيكي هوجو سانشيز سادس هدافي النادي الملكي عبر التاريخ.

افتتح بنزيمة التسجيل لريال مدريد مبكرا في الدقيقة الرابعة من متابعة لتسديدة لوكا مودريتش.

وواصل مودريتش تألقه وصنع الهدف الثاني الذي سجله سيرخيو راموس في الدقيقة 15 من رأسية.

الهدف هو رقم 50 لراموس بالرأس من أصل 83 هدفا سجلهم مع ريال مدريد.

وسريعا، رد ليو باتيستاو بهدف لإسبانيول في الدقيقة 25 من متابعة بعد تسديدة ارتطمت بقدم لوكاس فاسكيز.

وكما افتتح التسجيل، اختتم بنزيمة الشوط الأول بهدف ثالث لريال مدريد جميل بعد تبادل الكرة مع فينسيوس جونيور.

لكن النبأ السيء لريال مدريد كان بانتهاء ليلة راموس مبكرا حيث تعرض للإصابة في الركبة بعد تدخل من سيرخيو جارسيا مهاجم إسبانيول، ورغم أنه أكمل الشوط الأول إلا أنه خرج مستبدلا بسبب آلام الركبة بين الشوطين ليشارك ناتشو بدلا منه.

وفي الشوط الثاني، أضاف العائد جاريث بيل الهدف الرابع بعد مشاركته كبديل من تسديدة جميلة.

مرة ثانية كان ريال مدريد على موعد مع نبأ سيء بعدما تعرض رفائيل فاران للطرد المباشر في الدقيقة 72، ليضع فريقه في أزمة دفاعية قبل الكشف عن حجم إصابة راموس.

واستغل إسبانيول النقص العددي في صفوف ريال مدريد ليقلص الفارق بهدف ثان سجله روبرتو روساليس في الدقيقة 81.