بالفيديو – يوفنتوس يحول تأخره إلى فوز على لاتسيو ويواصل الهروب بالصدارة

في أسوأ مبارياته، فاز يوفنتوس على لاتسيو وواصل الهروب بصدارة الدوري الإيطالي.

فاز يوفنتوس على لاتسيو بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

شوط أول سيء

شوط المباراة الأول كان سيئا ليوفنتوس. لم يصل لمرمى لاتسيو، وكان نسور العاصمة هم الأكثر خطورة.

سدد لويز ألبيرتو كرة قوية في الدقيقة الـ26، وتصدى لها تشيزني ببراعة.

تشيزني وحده مرة أخرى، تألق وأبعد قذيفة ماركو بارولو في الدقيقة الـ36 من داخل منطقة الجزاء، ليحولها إلى ركنية.

وازدادت المصاعب في الدقيقة الـ41، فخرج ليوناردو بونوتشي مصابا، ليشارك جورجيو كيلليني بدلا منه.

الشوط الثاني

صمود تشيزني انكسر، وبسبب زميله إيمري تشان. سجل لاتسيو الهدف الأول في الدقيقة الـ59 من ركنية نفذت داخل المنطقة، وحولها تشان بالخطأ في مرماه.

أليجري يتدخل

فورا تدخل ماسيمليانو أليجري، فشارك فريدريكو بيرنارديسكي بدلا من بلايس ماتويدي بنفس الدقيقة الـ60.

وكاد لاتسيو يصدم يوفنتوس بهدف ثان في الدقيقة الـ63. ببينية رائعة من خواكين كوريا إلى شيرو إيموبلي الذي سدد كرة مقوسة برعونة اعتلت العارضة إلى خارج الملعب ركلة مرمى.

العودة

وفي الدقيقة الـ70 لجأ أليجري إلى دكته مرة أخيرى، فشارك جواو كانسيلو بدلا من دوجلاس كوستا.

وفور دخوله، أدرك كانسيلو التعادل في الدقيقة الـ74. عرضية من بيرنارديسكي ثابلها باولو ديبالا بتصويبة مباشرة تصدى لها توماس ستراكوتشا حارس لاتسيو، لكن قابلها كانسيلو في المرمى.

لم يكتف يوفنتوس بالتعادل، فتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ86 لصالح جواو كانسيلو.

ونفذ كريستيانو رونالدو ركلة الجزاء بنجاح، ليفوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

فوز يوفنتوس رفع رصيده للنقطة الـ59 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة الـ32 في المركز الثامن.

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