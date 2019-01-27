ضربة موجعة لـ سان جيرمان.. "تأكد غياب نيمار أمام يونايتد.. لا يقدر على لمس الأرض"

الأحد، 27 يناير 2019 - 22:51

كتب : FilGoal

إصابة نيمار

تأكد غياب البرازيلي نيما ردا سيلفا عن مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، حسبما زعم راديو مونت كارلو.

وكشف التقرير الفرنسي "بشكل مؤكد، نيمار لن يلعب مع باريس سان جيرمان لقاء الذهاب أمام يونايتد بسبب إصابة مشط القدم".

وأشار التقرير إلى "نيمار لا يقدر في الوقت الحالي على وضعه قدمه على الأرض. يواجه صعوبة للغاية للمس الأرض".

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طبيب منتخب البرازيل من المنتظر أن يصل فرنسا يوم الاثنين المقبل للاطمئنان على نيمار. الجهاز الطبي في البرازيل يرغب في متابعة جديد إصابة نيمار مع الجهاز الطبي لـ سان جيرمان.

باريس سان جيرمان يواجه مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في الـ 12 من شهر فبراير المقبل.

إصابة نيمار تعيد للأذهان إصابته بالتواء في الكاحل العام الماضي، والتي غاب بسببها عن مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16.

وتعرض أغلى لاعب في العالم للإصابة في القدم اليمنى، خلال مواجهة ستراسبورج بكأس الرابطة، ليتلقى العلاج في الملعب أولا، لكن بعدها بفترة بسيطة، اضطر نيمار للخروج من الملعب متأثرا بإصابته وبدا أنه يعاني من قوتها.

بعدها أصدر باريس سان جيرمان بيانا رسميا ليكشف " الدولي البرازيلي يعاني من تكرار الآلام في مشط القدم اليمنى، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في فبراير الماضي وأجبرته على الغياب لعدة أشهر".

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