رسميا.. مصر تتسلم راية تنظيم النسخة السابعة والعشرين من مونديال اليد

الأحد، 27 يناير 2019 - 22:27

كتب : بسام أبو بكر

أشرف صبحي وزير الرياضة وحسن مصطفى رئيس اتحاد اليد الدولي في نهائي كأس العالم

تسلمت مصر راية النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد للرجال والتي تستضيفها في شهر يناير لعام 2021.

وقام الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بتسليم المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة راية الاتحاد الدولي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي حمل الراية في دلالة على اهتمام الدولة باستضافة الحدث الأهم على مستوى العالم في كرة اليد.

وجرت مراسم تسلم مصر لراية البطولة المقبلة في صالة جيسكي بمدينة هيرنينج الدنماركية، بعد تتويج منتخب الدنمارك بكأس البطولة الحالية التي اختتمت اليوم بعد تنظيم مشترك في ألمانيا والدنمارك.

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وفاز المنتخب الدنماركي بقلب البطولة لأول مرة في تاريخهم بعد الفوز على النرويج في المباراة النهائية بنتيجة 31/22 في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد رفقة الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك، والسيد لارس لوكا راسموسن رئيس وزراء الدنمارك.

كان المنتخب الوطني لكرة اليد قد اختتم مشاركته في النسخة الحالية من بطولة العالم باحتلال المركز الثامن، وهو أفضل مركز يصل إليه منذ الحصول على رابع العالم في نسخة فرنسا لعام 2001، ومتقدما خمسة مراكز عن البطولة الماضية التي أقيمت في فرنسا 2017 والتي حل فيها بالمركز الثالث عشر.

جدير بالذكر أن مصر فازت في نوفمبر ٢٠١٥ بشرف تنظيم بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال بعد منافسة مع ملف المجر وملف مشترك بين بولندا والنرويج.

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