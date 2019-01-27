بالفيديو – في ظهور إيجواين الأول.. تشيلسي يهزم شيفيلد بثلاثية ويتأهل لثمن نهائي الكأس

ظهر جونزالو إيجواين مع تشيلسي لأول مرة، وفاز الزُرق بثلاثية على شيفيلد وينيزداي.

فاز تشيلسي على شيفيلد وينيزداي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

كاد إيجواين يسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ18 من تمريرة استلمها على حدود الست ياردات وظهره نحو المرمى، ليستدير ويسدد لكن بجانب المرمى.

وتقدم ويليان في الدقيقة الـ26 من ركلة جزاء تحصل عليها سيزار أزبليكويتا، ونفذها ويليان بنجاح في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف.

في شوط المباراة الثاني، كاد شيفيلد يتعادل في الدقيقة الـ50 من عرضية لأدم ريتش ذهبت نحو المرمى مباشرة، لكن ارتطمت بقائم ويلي كابييرو حارس تشيلسي.

وأضاف تشيلسي هدفا ثانيا في الدقيقة الـ65 عن طريق كالوم هودسون من تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق ماتيو كوفاسيتش إلى داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار باتجاه المنطلق هودسون الذي تمكن من السيطرة على الكرة بشكل متقن مراوغا للمدافع مورجان فوكس ثم سدد الكرة بشكل قوي على يسار الحارس كيرين ويستوود إلى داخل الشباك.

فشل إيجواين في ترك بصمته الأولى خلال مباراته الأولى بقميص تشيلسي، ليخرج في الدقيقة الـ81 ويشارك أوليفيه جيرو بدلا منه.

وفي الدقيقة الـ83 عاد ويليان ليسجل الهدف الثالث لتشيلسي بعد تمريرة من جيرو، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وسينتظر تشيلسي قرعة دور الـ16 لتحديد منافسه المقبل في البطولة.