كوكا يشارك في انتصار أوليمبياكوس على أستيراس ويقفز لوصافة الدوري

الأحد، 27 يناير 2019 - 21:36

كتب : FilGoal

كوكا - أوليمبياكوس

شارك محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" في انتصار فريقه أوليمبياكوس على حساب أستيراس تريبوليس في الجولة الـ 17 من الدوري اليوناني.

أوليمبياكوس انتصر بثنائية مقابل لا شيء على حساب أستيراس على ملعب الأخير.

محترفنا المصري أحمد حسن كوكا لعب المباراة منذ البداية قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 63.

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ثنائية أوليمبياكوس جاءت عن طريق كونستانتينوس فورتونيس و كريستودولوبولوس في الدقيقة 28 و80.

فوز أوليمبياكوس خارج أرضه أوصل الفريق للنقطة 39 في المركز الثاني خلف المتصدر باوك صاحب الـ 49 نقطة.

بينما تجمد رصيد أستيراس عند النقطة 18 في المركز الـ 11.

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