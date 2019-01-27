بالفيديو – إنتر يواصل التراجع ويسقط أمام تورينو

سقط إنتر ميلان وخسر أمام مضيفه تورينو بهدف اليوم الأحد في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وبعد التعادل السلبي مع ساسولو في الجولة السابقة، فشل إنتر في تحقيق الفوز.

وسجل أرماندو ايزو هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 35 من رأسية قابل بها ركلة ركنية.

ورغم محاولات إنتر للعودة، إلا أن هجمات لاعبيه لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى تورينو.

وما زاد الطين بلة خروج البديل ماتيو بوليتانو مطرودا في الدقيقة 86 بعد 15 دقيقة فقط من مشاركته.

وجلس إيفان بيريسيتش جناح إنتر على مقاعد البدلاء بعد طلبه الرحيل عن النادي.

الخسارة لم تؤثر على مركز إنتر في الدوري، حيث يظل في المرتبة الثالثة برصيد 40 نقطة لكنه فشل في الابتعاد أكثر عن ميلان الذي تعادل مع نابولي وروما الذي تعادل مع أتالانتا.