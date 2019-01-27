بالفيديو – بايرن يواصل ملاحقة دورتموند برباعية في شتوتجارت

واصل بايرن ميونيخ مساعيه للحاق بقمة الدوري الألماني التي يتصدرها بروسيا دورتموند بالفوز على ضيفه شتوتجارت 4-1 اليوم الأحد في الجولة الـ19.

ورفع بايرن رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن دورتموند.

رغم النتيجة، لم يكن فوز بايرن سهلا حيث تقدم أولا عن طريق تياجو ألكانتارا في الدقيقة الخامسة، وتعادل أناستاسيوس دونيس في الدقيقة 26.

ونجح شتوتجارت في الحفاظ على تعادله الثمين في الشوط الأول.

لكن كريستيان جنتنر قائد شتوتجارت أخطئ في التعامل مع تسديدة سيرجي جنابري ليسجل هدفا في مرماه ويتقدم بايرن في الدقيقة 55.

وعزز بايرن تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 71 سجله ليون جوريتزكا.

وأنهى روبرت ليفاندوفسكي المباراة بهدف رابع في الدقيقة 84.

وكان دورتموند فاز على هانوفر أمس السبت 5-1 في إطار نفس الجولة.