بالفيديو – بايرن يواصل ملاحقة دورتموند برباعية في شتوتجارت

الأحد، 27 يناير 2019 - 20:52

كتب : محرر في الجول

بايرن ميونيخ

واصل بايرن ميونيخ مساعيه للحاق بقمة الدوري الألماني التي يتصدرها بروسيا دورتموند بالفوز على ضيفه شتوتجارت 4-1 اليوم الأحد في الجولة الـ19.

ورفع بايرن رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن دورتموند.

رغم النتيجة، لم يكن فوز بايرن سهلا حيث تقدم أولا عن طريق تياجو ألكانتارا في الدقيقة الخامسة، وتعادل أناستاسيوس دونيس في الدقيقة 26.

أخبار متعلقة

سكاي: موهبة تشيلسي يقدم طلبا رسميا للانتقال لـ بايرن ميونيخ تشامبرلين قد يلحق بمواجهة بايرن في دوري الأبطال روبن وريبيري يعودان لتدريبات بايرن.. قد يلحقا بمواجهة ليفربول ساري: بايرن لم يحترمنا وتصرفاتهم تفتقد للاحترافية.. ومستحيل رحيل ويليان في يناير

ونجح شتوتجارت في الحفاظ على تعادله الثمين في الشوط الأول.

لكن كريستيان جنتنر قائد شتوتجارت أخطئ في التعامل مع تسديدة سيرجي جنابري ليسجل هدفا في مرماه ويتقدم بايرن في الدقيقة 55.

وعزز بايرن تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 71 سجله ليون جوريتزكا.

وأنهى روبرت ليفاندوفسكي المباراة بهدف رابع في الدقيقة 84.

وكان دورتموند فاز على هانوفر أمس السبت 5-1 في إطار نفس الجولة.

بايرن

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – يوفنتوس يحول تأخره إلى فوز على لاتسيو ويواصل الهروب بالصدارة 18 دقيقة | أوروبا
تركي آل الشيخ يكشف عن صفقتين جديدتين محتملتين 29 دقيقة | الدوري المصري
ضربة موجعة لـ سان جيرمان.. "تأكد غياب نيمار أمام يونايتد.. لا يقدر على لمس الأرض" ساعة | أوروبا
رسميا.. مصر تتسلم راية تنظيم النسخة السابعة والعشرين من مونديال اليد ساعة | رياضات أخرى
سباليتي عن بريسيتش: على أحدهم دفع ثمنه.. لن يلعب معنا مجددا إذا أراد ذلك ساعة | أوروبا
بالفيديو – في ظهور إيجواين الأول.. تشيلسي يهزم شيفيلد بثلاثية ويتأهل لثمن نهائي الكأس ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 2 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 3 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه 4 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

قد ينال إعجابك