كرة يد - لتحاول النرويج مرة ثالثة.. الدنمارك بطلا لكأس العالم لأول مرة

بعد ثلاثة نهائيات خسروهم جميعا، حان وقت تتويج الدنمارك بكأس العالم لكرة اليد هذه المرة، وعلى حساب النرويج وصيفة البطولة السابقة أيضا.

توج المنتخب الدنماركي بطلا لكأس العالم لكرة اليد 2019 المقامة في ألمانيا والدنمارك، للمرة الأولى في تاريخهم على حساب النرويج.

وفاز منتخب الدنمارك على النرويج بنتيجة 31 هدف مقابل 22، في المباراة التي أقيمت على صالة جيسكي بانك بوكسين في مدينة هيرنينج الدنماركية.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الدنمارك بفارق 6 أهداف وبنتيجة 18 هدفا مقابل 16 هدف.

وفي شوط المباراة الثاني، وسع أصحاب الأرض الفارق إلى 9 أهداف، لتفوز الدنمارك بـ31 هدف مقابل 22.

وكانت الدنمارك قد خسرت نهائي البطولة ثلاث مرات من قبل أعوام 1967 أمام تشيكسلوفاكيا، و2011 أمام فرنسا، و2013 أمام إسبانيا.

على الجهة الأخرى، خسر المنتخب النرويجي نهائي النسخة السابقة أيضا عام 2017 أمام فرنسا بنتيجة 33 مقابل 26، ليكون هذا النهائي هو الثاني على التوالي الذي يخسرونه.

كانت مصر قد واجهت المنتخبين خلال البطولة، فخسر الفراعنة أمام الدنمارك بنتيجة 26 مقابل 20، وخسروا أمام النرويج بنتيجة 32 مقابل 28.

وأصبحت الدنمارك هي الدولة الـ12 التي تستطيع التتويج بكأس العالم لكرة اليد تاريخيا، ولكن تبقى الصدارة لفرنسا التي سبق لها الفوز بالبطولة في 6 مناسبات، ثم السويد ورومانيا اللذين توجا بالبطولة في أربع مناسبات.

يذكر أن فرنسا كانت قد حسمت المركز الثالث في البطولة أيضا قبل هذا اللقاء بالفوز على ألمانيا بنتيجة 26 مقابل 25.

والآن، سيكون علينا الانتظار سنتين قبل مشاهدة كأس العالم المقبلة لكرة اليد، وفي المرة المقبلة عام 2021 ستكون البطولة في مصر تحديدا وبنظامها الجديد الذي يزداد عدد الفرق فيه إلى 32 فريقا.

طالع أيضا

عودة صلاح محسن وغياب الصفقة الجديدة عن قائمة الأهلي أمام دجلة

تطور في قضية الأهلي ضد رئيس الزمالك

ميدو جابر إلى المقاصة

تركي آل الشيخ يتحمل تكلفة صفقة بوطيب

لوسيين فافر.. 28 عاما لتحويل الخوف الكبير إلى "البراعة" مع دورتموند