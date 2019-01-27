بالفيديو – مستحيل يا كرة القدم.. روما يخضع أمام ثورة أتالانتا من 3-0 لـ 3-3

الأحد، 27 يناير 2019 - 19:54

كتب : FilGoal

أتالانتا - روما

مستحيل ما يحدث في كرة القدم. روما يتقدم 3-0 ولا ينتصر في النهاية والسبب انتفاضة أتالانتا.

أتالانتا تعادل مع روما 3-3 في لقاء مثير وناري في الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

إذا رأيت النتيجة أمام عينك فتستنتج مباشرة مدة قوة وإثارة المباراة، ولكنك إذا علمت بسيناريو المباراة، ستعلم مدى عظمة كرة القدم.

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روما تقدم أولا أمام أتالانتا، ليس بهدف بلا بثلاثية.

سجل إدين دجيكو أولا بعد مرور 3 دقائق فقط بعد تمريرة بالصدر ولا أروع من نيكولو زانيولو.

وفي الدقيقة 33 عاد دجيكو ليسجل من جديد لـ روما بعد مرور من الحارس وتسديدة في شباك أتالانتا.

الذئاب لم تتوقف هنا. ستيفان الشعراوي سجل هدفا ثالثا لـ روما بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 40.

قبل نهاية الشوط الأول، بدأت ثورة أتالانتا.

هدف أول عن طريق كاستانيي من رأسية قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 59 ومن رأسية جديدة سجل رافائيل تولوي الهدف الثاني لـ أتالانتا.

قبل أن تكتمل الانتفاضة بهدف تعادل في الدقيقة 71 عن طريق دوفان زاباتا.

أتالانتا يحقق المستحيل ويقلب طاولة روما من 3-0 لـ 3-3.

ووصل أتالانتا للنقطة 32 في المركز السابع، بينما روما في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

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