بالفيديو – انتصار جديد بقيادة ميسي.. برشلونة يهزم جيرونا بثنائية

لا خوف على برشلونة طالما أن ليونيل ميسي على أرض الملعب. فوز جديد والضحية هذه المرة هو جيرونا.

فاز برشلونة على جيرونا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

تقدم برشلونة سريعا في الدقيقة التاسعة. كرة عرضية عن طريق لويس سواريز من الجهة اليمنى وارتباك من الدفاع لتصل الكرة إلى نيلسون سيميدو المتمركز داخل منطقة الجزاء الذي بدوره سدد كرة قوية على يسار الحارس لداخل الشباك.

مشاركة سيميدو في تلك المباراة كلفت برشلونة دفع مبلغ 5 مليون يورو إلى بنفيكا بعدما تجاوز 40 مباراة مع الفريق يشارك فيهم لأكثر من 60 دقيقة حسب العقد المبرم بين الطرفين.

وكاد برشلونة يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ14. فيليبي كوتينيو توغل داخل منطقة الجزاء، لكن ياسين بونو الحارس المغربي تألق وتصدى لتسديدته ببراعة.

جيرونا بدوره كان قريبا من التعادل، فسدد بيري بونس كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن تألق من بيكيه وأبعد الكرة من على خط المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف مقابل لا شيء.

الشوط الثاني

بدأ جيرونا الشوط الثاني بتوغل من كريستيان ستيواني وتصويبة، أبعدها تير شتيجن ببراعة.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه بيرناردو إسبيونسا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الـ51.

وفي الدقيقة الـ58 شارك أرتور بدلا من أرتورو فيدال بأمر إرنستو فالفيردي.

وقتل ليونيل ميسي اللقاء على طريقته في الدقيقة الـ69 . تمريرة معتادة من خوردي ألبا إلى ميسي، والذي انفرد بمرمى بونو وسدد الكرة ساقطة من فوقه.

وكاد فيليبي كوتينيو يضيف الهدف الثالث في الدقيقة الـ90 بعدما راوغ ياسين بونو وسدد في المرمى، لكن المدافع أبعد الكرة من خط المرمى.

ومرة أخرى مر ميسي بمهارة ومرر الكرة إلى سواريز في الدقيقة الـ92، لكن الأوروجواني سدد وتألق ياسين بونو، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدفين مقابل لا شيء.

فوز برشلونة رفع رصيده للنقطة الـ49 في المركز الأول، فيما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة الـ24 في المركز الـ13.

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