بالفيديو – في ظهوره الأول.. وردة يصنع هدفا في خسارة أتروميتوس

الأحد، 27 يناير 2019 - 18:36

كتب : FilGoal

عمرو وردة - أتروميتوس

صنع محترفنا المصري عمرو وردة هدفا في ظهوره الأول مع فريقه أتروميتوس في الدوري اليوناني.

وعاد عمرو وردة من جديد لصفوف أتروميتوس قبل أن يكتب ظهوره الأول مع الفريق اليوم الأحد في الجولة الـ 18 من الدوري اليوناني.

أتروميتوس خسر بثنائية مقابل هدف أمام لاميا على الرغم من تقدمه أولا في النتيجة.

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ولعب وردة المباراة بالكامل وصنع هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 47.

وردة انطلق وأرسل عرضية أرضية متقنة حولها إيفتيميس كولوريس بنجاح وسهولة في الشباك.

ولكن تعادل لاميا لم يتأخر ليسجل جوان توماس في الدقيقة 49 معلنا تعادل فريقه.

قبل أن يحول خيرونيمو باراليس ركلة جزاء لصالح لاميا بنجاح في شباك أتروميتوس في الدقيقة 78، معلنا عن انتصار فريقه.

وأظهر وردة مهارات مميزة في الظهور الأول مع فريقه السابق والذي عاد لصفوفه من جديد.

وتلقى وردة بطاقة صفراء في الدقيقة 65.

وتجمد رصيد أتروميتوس عند النقطة 29 في المركز الخامس، بينما رفع لاميا رصيده للنقطة 17 في المركز الـ 12.

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