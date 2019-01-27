يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جيرونا وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق. 68 جوووووووول ثاني لبرشلونة. تمريرة من ألبا إلى ليونيل ميسي الذي سدد الكرة ساقطة فوق ياسين بونو حارس جيرونا مسجلا الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 9 جووووول أول لبرشلونة عن طريق نيلسون سيميدو. تمريرة ارتطمت بالدفاع ووصلت إلى سيميدو الذي سدد بيسراه في المرمى.

بداية المباراة