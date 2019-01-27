محدّث انتهت في إسبانيا – جيرونا (0) برشلونة (2) نهاية المباراة

الأحد، 27 يناير 2019 - 17:09

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جيرونا وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق. 68 جوووووووول ثاني لبرشلونة. تمريرة من ألبا إلى ليونيل ميسي الذي سدد الكرة ساقطة فوق ياسين بونو حارس جيرونا مسجلا الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 9 جووووول أول لبرشلونة عن طريق نيلسون سيميدو. تمريرة ارتطمت بالدفاع ووصلت إلى سيميدو الذي سدد بيسراه في المرمى.

بداية المباراة

في إسبانيا برشلونة جيرونا

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