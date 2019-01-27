تقرير - سان جيرمان يجد ثغرة لتجنب قانون اللعب المالي النظيف لضم إدريسا جاي

الأحد، 27 يناير 2019 - 16:58

كتب : FilGoal

إدريسا جاي

وجد نادي باريس سان جيرمان ثغرة ستمكنه من ضم إدريسا جاي لاعب وسط إيفرتون خلال السوق الشتوية الجارية، وذلك حسب تقرير نشره برنامج "تيليفوت" الفرنسي.

وقال البرنامج خلال تقريره إن نادي إيفرتون مهتم بضم توماس مونييه ظهير باريس سان جيرمان، وبالتالي قد يعقد الفريقان صفقة تبادلية، لكن النادي الإنجليزي سيطلب مبلغا ماليا كذلك.

وأشار التقرير إلى أن سان جيرمان يأمل في تخفيض القيمة المالية المطلوبة بجانب التخلي عن خدمات مونييه لكي يقلص العبء الخاص بقانون اللعب المالي النظيف.

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السنغالي صاحب الـ29 عاما انضم إلى إيفرتون قادما من أستون فيلا في صيف 2016 بمبلغ 7.65 مليون جنيه إسترليني، وينتهي عقده بنهاية موسم 2022.

وشارك جاي خلال الموسم الجاري مع إيفرتون في 21 مباراة بكل المسابقات.

مونييه صاحب الـ27 عاما انضم إلى سان جيرمان قادما من كلوب براغ في صيف 2016 بمبلغ 5.4 مليون جنيه إسترليني، وشارك خلال الموسم الجاري في 20 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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