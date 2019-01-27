أبو تريكة: منتخب موريتانيا سيحظى بتشجيع المصريين في أمم إفريقيا.. والبطل معروف

يتوقع محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق أن يحظى المنتخب الموريتاني بتشجيع الجماهير المصرية في بطولة أمم إفريقيا الصيف المقبل.

وتأهل المنتخب العربي للنهائيات لأول مرة في تاريخه في نسخة 2019 والتي تقام بمصر.

وقال أبو تريكة أثناء تكريمه في حفل أفضل لاعب في موريتانيا: "أتشرف بالتواجد هنا في عام ذهبي للكرة الموريتانية".

وأضاف "كلي ثقة في مساندة الجماهير المصرية للمنتخب الموريتاني في بطولة الأمم الإفريقية".

وأوضح "أتمنى أن تترجم جهود الاتحاد الموريتاني لكرة القدم في البطولة الإفريقية بمصر"، مضيفا "هذا بعيدا عن بطل هذه النسخة والمعروف سلفا.. منتخب مصر إن شاء الله".

وحققت مصر اللقب 7 مرات كرقم قياسي، مقابل 5 للكاميرون أقرب الملاحقين.

وتقام البطولة في الصيف وبمشاركة 24 منتخبا لأول مرة.