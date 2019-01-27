رسميا - كريستال بالاس يستعيد ساخو

الأحد، 27 يناير 2019 - 15:52

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - كريستال بالاس

عاد المالي بكاري ساخو إلى فريقه كريستال بالاس قادما من وست بروميتش ألبيون.

وأعلن كريستال بالاس عودة مهاجمه إلى صفوف الفريق بعد موسم لعبه بقميص وست بروميتش ألبيون.

ولعب البالغ من العمر 30 عاما 50 مباراة بقميص كريستال بالاس خلال المواسم الثلاثة التي قضاها في جنوب لندن.

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وقال ساخو في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى كريستال بالاس، شعرت وكأنه لديّ بعض الأعمال غير المكتملة هنا لأنني كنت أستمتع حقًا بلعب كرة القدم هنا".

وأضاف "لدي العديد من الذكريات العظيمة للعب للنادي أمام مشجعينا المذهلين".

ولعب ساخو مباراتين فقط بقميص وست بروميتش ألبيون منذ بداية الموسم.

ويحتل كريستال بالاس المركز الـ14 في جدول الدوري الإنجليزي.

كريستال بالاس بكاري ساخو

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