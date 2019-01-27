"ليضيف سرعته إلى الفريق" رسميا - موناكو يستعير جيلسون مارتينيز من أتليتكو

أعلن نادي موناكو رسميا عن ضم جيلسون مارتينيز جناح أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر النادي بيانا رسميا على لسان فاديم فاسيليف نائب رئيس النادي والمدير العام لنادي موناكو :"أهلا بجيلسون مارتينيز في النادي، إنه صانع ألعاب سريع وأظهر الكثير من الأشياء الرائعة بقميص سبورتنج وسيكون قادرا على تقديم هذا إلى الفريق بسرعته وقدراته المتميزة".

وتحدث جيلسون مارتينيز بعد إتمام الاتفاق :"أنا سعيد للغاية بانضمامي إلى موناكو، لا يمكنني الانتظار حتى أعود إلى الملعب مع زملائي الجدد وتقديم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق".

وعانى صاحب الـ23 عاما من عدد من الإصابات بدأت مع بداية شهر يناير الجاري، وحاليا يعاني من إصابة عضلية لم يتعاف منها بعد.

وانضم جيلسون إلى أتليتكو مدريد قادما من سبورتنج لشبونة مجانا في صيف 2018، ويمتد تعاقده مع الفريق حتى صيف 2023.

وشارك مارتينيز خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.