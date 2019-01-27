جوارديولا: سنكافح حتى النهاية

الأحد، 27 يناير 2019 - 15:34

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

رفع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي راية التحدي مشددا على كفاح فريقه حتى نهاية الموسم على كل البطولات.

وفاز سيتي بخماسية نظيفة على بيرنلي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا حقا سعيد بالإلتزام، وخاصة كل هذه المباريات وطريقة لعبنا وحضورنا الذهني".

أخبار متعلقة

كلوب: لاعبو ليفربول المعارون لا يذهبون إلى ديزني لاند كلوب: هذه فوائد معسكر دبي أليسون: مانشستر سيتي أبرز مرشح للفوز بالدوري تقرير: أرسنال يسعى لاستعارة مالكوم من برشلونة

وأضاف "علينا أن نتحسن في بعض الأشياء، لكننا قمنا بتحركات جيدة، أنا مسرور بالتواجد في الدور التالي وقرعة يوم الإثنين".

الفوز على بيرنلي كان هو الثامن على التوالي لمانشستر سيتي في كل البطولات، ليواصل بذلك رجال بيب جوارديولا تقديم سلسلة رائعة من الانتصارات في عام 2019.

وعن هذا أوضح جوارديولا "ثمانية انتصارات على التوالي، هذا الشهر جيد".

وأردف "الجميع شارك في المباريات، نريد الوصول إلى المرحل النهائية من كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال، سنكافح حتى النهاية، هذه هي الطريقة الوحيدة التي أعرفها".

سيتي يلاحق ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي، إذ يملك الريدز 60 نقطة مقابل 56 لرجال جوارديولا.

وحصل كيفين دي بروين على جائزة رجل المباراة بعدما قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، حيث قام بصناعة هدفين وسجل هدفا رائعا.

وعن هذا قال المدرب الكتالوني "الأمر ليس سهلا عندما يتعرض لاعب لإصابة طويلة، ولهذا قمنا بتنظيم لعب الدقائق بالنسبة لدي بروين، نحتاجه لأنه ماهر للغاية وجرئ، إنه يساعدنا كثيرا".

بيب جوارديولا مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

"ليضيف سرعته إلى الفريق" رسميا - موناكو يستعير جيلسون مارتينيز من أتليتكو 3 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: سنكافح حتى النهاية 17 دقيقة | أوروبا
مارشال: أحلم بلقب هداف الدوري مع الإسماعيلي 18 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - ميدو جابر إلى مصر للمقاصة لمدة ثلاث سنوات ونصف 34 دقيقة | الدوري المصري
رغم مواجهته سابقا مع كوريا الجنوبية.. مدرب تشيلي يعتقد أن سون أبرز لاعبي اليابان 48 دقيقة | أمريكا
المصري يعلن: أحمد شكري لن يستمر معنا 58 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 2 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 3 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه 4 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

قد ينال إعجابك