جوارديولا: سنكافح حتى النهاية

رفع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي راية التحدي مشددا على كفاح فريقه حتى نهاية الموسم على كل البطولات.

وفاز سيتي بخماسية نظيفة على بيرنلي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا حقا سعيد بالإلتزام، وخاصة كل هذه المباريات وطريقة لعبنا وحضورنا الذهني".

وأضاف "علينا أن نتحسن في بعض الأشياء، لكننا قمنا بتحركات جيدة، أنا مسرور بالتواجد في الدور التالي وقرعة يوم الإثنين".

الفوز على بيرنلي كان هو الثامن على التوالي لمانشستر سيتي في كل البطولات، ليواصل بذلك رجال بيب جوارديولا تقديم سلسلة رائعة من الانتصارات في عام 2019.

وعن هذا أوضح جوارديولا "ثمانية انتصارات على التوالي، هذا الشهر جيد".

وأردف "الجميع شارك في المباريات، نريد الوصول إلى المرحل النهائية من كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال، سنكافح حتى النهاية، هذه هي الطريقة الوحيدة التي أعرفها".

سيتي يلاحق ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي، إذ يملك الريدز 60 نقطة مقابل 56 لرجال جوارديولا.

وحصل كيفين دي بروين على جائزة رجل المباراة بعدما قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، حيث قام بصناعة هدفين وسجل هدفا رائعا.

وعن هذا قال المدرب الكتالوني "الأمر ليس سهلا عندما يتعرض لاعب لإصابة طويلة، ولهذا قمنا بتنظيم لعب الدقائق بالنسبة لدي بروين، نحتاجه لأنه ماهر للغاية وجرئ، إنه يساعدنا كثيرا".