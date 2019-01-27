قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول - عودة بيل

أعلن سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة إسبانيول يوم الأحد، والتي شهدت عودة النجم جاريث بيل.

ويلعب الفريقان ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.

واستدعى سولاري 20 لاعباً لخوض المباراة.

وجاءت قائمة لاعبي ريال مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: كورتوا، لوكا وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، سيرخيو راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو وريجيلون.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، يورنتي، إبراهيم، إيسكو وثيبايوس.

خط الهجوم: بنزيمة، بيل، لوكاس فازكيز وفينيسيوس جونيور.

كان جاريث بيل قد وصل إلى تدريبات فريقه صباح يوم الخميس متأخرا، بسبب الاختناق المروري في العاصمة الإسبانية.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن اللاعب وصل المدينة الرياضية لريال مدريد "فالديبيباس" 5 دقائق فقط قبل انطلاق التدريب الصباحي، أي في الساعة العاشرة و55 دقيقة.

الصحيفة أشارت إلى أن اللاعبين يصلون عادة قبل التدريب بحوالي نصف ساعة حتى يستعدوا قبل الهبوط إلى عشب الملعب، وتأخر بيل تسبب في غيابه عن أول 15 دقيقة من التدريب، وهي الفترة التي يُسمح فيها بحضور الإعلاميين.

سبب تأخُر بيل بحسب الصحيفة، هو معرض السياحة الدولي المقام في إسبانيا، والذي افتتحه فيليبي السادس ملك إسبانيا، وزوجته الملكة ليتيثيا، مما تسبب في اختناق مروري.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أقدم سائقو سيارات الأجرة على إضراب جماعي، مما زاد من الازدحام في وسط المدينة وساهم في وصول بيل متأخرا.

الجناح الويلزي تعافى من إصابة ألمت به خلال مباراة فياريال يوم 3 يناير الجاري.