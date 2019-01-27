قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول - عودة بيل

الأحد، 27 يناير 2019 - 13:38

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد - ويسكا

أعلن سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة إسبانيول يوم الأحد، والتي شهدت عودة النجم جاريث بيل.

ويلعب الفريقان ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.

واستدعى سولاري 20 لاعباً لخوض المباراة.

أخبار متعلقة

رسميا - أرناتوفيتش مستمر مع وست هام فينالدوم: جيمس ميلنر مدرب في هيئة لاعب كلوب: لاعبو ليفربول المعارون لا يذهبون إلى ديزني لاند كلوب: هذه فوائد معسكر دبي

وجاءت قائمة لاعبي ريال مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: كورتوا، لوكا وألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، سيرخيو راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو وريجيلون.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، يورنتي، إبراهيم، إيسكو وثيبايوس.

خط الهجوم: بنزيمة، بيل، لوكاس فازكيز وفينيسيوس جونيور.

كان جاريث بيل قد وصل إلى تدريبات فريقه صباح يوم الخميس متأخرا، بسبب الاختناق المروري في العاصمة الإسبانية.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن اللاعب وصل المدينة الرياضية لريال مدريد "فالديبيباس" 5 دقائق فقط قبل انطلاق التدريب الصباحي، أي في الساعة العاشرة و55 دقيقة.

الصحيفة أشارت إلى أن اللاعبين يصلون عادة قبل التدريب بحوالي نصف ساعة حتى يستعدوا قبل الهبوط إلى عشب الملعب، وتأخر بيل تسبب في غيابه عن أول 15 دقيقة من التدريب، وهي الفترة التي يُسمح فيها بحضور الإعلاميين.

سبب تأخُر بيل بحسب الصحيفة، هو معرض السياحة الدولي المقام في إسبانيا، والذي افتتحه فيليبي السادس ملك إسبانيا، وزوجته الملكة ليتيثيا، مما تسبب في اختناق مروري.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أقدم سائقو سيارات الأجرة على إضراب جماعي، مما زاد من الازدحام في وسط المدينة وساهم في وصول بيل متأخرا.

الجناح الويلزي تعافى من إصابة ألمت به خلال مباراة فياريال يوم 3 يناير الجاري.

ريال مدريد جاريث بيل

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا - كريستال بالاس يستعيد ساخو دقيقة | أوروبا
"ليضيف سرعته إلى الفريق" رسميا - موناكو يستعير جيلسون مارتينيز من أتليتكو 4 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: سنكافح حتى النهاية 19 دقيقة | أوروبا
مارشال: أحلم بلقب هداف الدوري مع الإسماعيلي 20 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - ميدو جابر إلى مصر للمقاصة لمدة ثلاث سنوات ونصف 35 دقيقة | الدوري المصري
رغم مواجهته سابقا مع كوريا الجنوبية.. مدرب تشيلي يعتقد أن سون أبرز لاعبي اليابان 50 دقيقة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 2 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 3 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه 4 فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي

قد ينال إعجابك