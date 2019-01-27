رسميا - أرناتوفيتش مستمر مع وست هام

الأحد، 27 يناير 2019 - 13:29

كتب : FilGoal

أرناتوفيتش - سمير نصري - أرسنال - وست هام

أعلن وست هام يونايتد تمديد عقد جناحه النمساوي ماركو أرناتوفيتش وذلك بعدما كان على وشك الرحيل من النادي.

قبل أيام، انهارت صفقة انضمام أرناتوفيتش إلى فريق جوانزو إيفرجراند الصيني بسبب انسحاب الأخير من المفاوضات. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل".

وأفاد وست هام عبر موقعه أن أرناتوفيتش وقع على العقود الجديدة لينفي التقارير التي ربطته بالرحيل من النادي.

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وكان جوانزو إيفرجراند قد قدم عرضا بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب الدولي النمساوي.

وعرض النادي الصيني مبلغ 280 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع كراتب للاعب صاحب الـ29 عاما، لكن النادي الصيني قرر الانسحاب فجأة من الصفقة.

وانضم أرناتوفيتش إلى ستوك سيتي قادما من وست هام يونايتد بمبلغ 22.3 مليون جنيه إسترليني في صيف 2017.

وشارك أرناتوفيتش خلال الموسم الجاري في 18 مباراة بكل المسابقات مع وست هام يونايتد سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

ماركو أرناتوفيتش وست هام

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