كرة سلة - نادين سلعاوي تقود فريقها للفوز في دوري الجامعات الأمريكي

واصلت نادين سلعاوي المحترفة المصرية بدوري الجامعات الأمريكي تألقها وقادت فريق جامعتها "نورث كارولينا جرينسبورو" UNCG لتحقيق الفوز الثامن هذا الموسم.

وتغلب فريق جامعة جرينسبورو على جامعة ويستيرن كارولينا بنتيجة 71-59 في مباراة شهدت تألق معتاد من نادين سلعاوي.

وخاضت نادين مباراتها رقم 20 هذا الموسم وسجلت 24 نقطة في المباراة الأخيرة أكثر من أي لاعبة أخرى.

ورفعت نادين سلعاوي رصيدها إلى 386 نقطة في 20 مباراة بمعدل 19.3 في المباراة الواحدة.

وسجلت نادين سلعاوي هذا الموسم 52 ثلاثية في 20 مباراة وتعتبر اللاعبة المصرية من نجوم الفريق.