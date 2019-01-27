فينالدوم: جيمس ميلنر مدرب في هيئة لاعب

الأحد، 27 يناير 2019 - 12:55

كتب : FilGoal

ميلنر وصلاح

أسهب جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول في الإشادة بزميله جيمس ميلنر، حيث يرى أنه كمدرب في هيئة لاعب كرة داخل غرفة الملابس.

جيمس ميلنر البالغ من العمر 33 سنة شارك حتى الآن في 26 مباراة مع الريدز هذا الموسم، والتي لعب خلالها في عدة مراكز بين خطي الوسط والدفاع، ولكنه سيغيب عن مباراة الفريق القادمة ضد ليستر سيتي نظرًا لإيقافه بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة ليفربول الماضية ضد كريستال بالاس والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-3.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "المستوى الرائع الذي قدمه ميلنر هذه الموسم ليس هو فقط ما يجعله لاعبًا مميزًا، وإنما طريقة تعامله مع الجميع أيضًا وعمله المستمر على مساعدة الفريق. فحتى عندما لا يكون مشاركًا في التدريبات أو المباريات، دائمًا ما يقوم بتشجيع اللاعبين وحثهم على التركيز. هو مدرب في هيئة لاعب!".

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وأضاف: "لسوء الحظ تعرض للإصابة في شهر ديسمبر، ولكن هذا لم يمنعه من التواجد معنا في غرفة الملابس قبل كل مباراة، فكان يتحدث مع جميع اللاعبين ويحثهم على الحفاظ على تركيزهم".

وواصل "ميلنر كان دائم التواجد حتى ولو لم يكن ضمن قوائم المباريات، ودائمًا ما يساعد اللاعبين في التدريبات وفي كل شئ. بالتأكيد هو أحد العوامل الرئيسية في المستوى المميز الذي نظهر به في الوقت الحالي".

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جيمس ميلنر ليفربول جيني فينالدوم

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