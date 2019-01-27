كلوب: لاعبو ليفربول المعارون لا يذهبون إلى ديزني لاند

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مدى الاستفادة التي يجنيها اللاعبين الذين يخرجون للإعارة في فرق أخرى".

وأوضح كلوب أن بين وودبيرن إلى نادي أخر على سبيل الإعارة مرة أخرى في المستقبل القريب، وذلك بعد أن عاد لاعب خط الوسط إلى ليفربول بعد فترة إعارة مع شيفيلد يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر، واستأنف التدريب الكامل مع الفريق.

وردا على سؤال حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا قال كلوب لموقع ناديه: "يجب أن نرى. وهناك بعض الأندية المهتمة بالتعاقد معه، ولكن لنكون صادقين إذا كانت هذه الأندية لا تعطيني ضمان أنه سوف يشارك في المباريات، فليس هناك أي سبب من وجهة نظري أن يخرج مرة أخرى على سبيل الاعارة.

وأضاف "الغرض من خروج اللاعبين الصغار في إعارة للاندية الأخرى، لا نريد أن نجعلهم مستعدين للحياة في الخارج لأن ذلك أمر يمكننا القيام به أيضًا. نريد أن نمنحهم الفرصة للعب كرة القدم ولعب كرة القدم التي تحتاجها للقتال من أجل مكانك، ولكن هذا ما يتعلمونه هنا أيضًا. كرة القدم، في بعض الأحيان، عمل قذر. والناس تنسى حقا على الفور. بين وودبيرن هو موهبة رائعة، لا يزال الى حد كبير طفلا، وأنا سعيد لرؤيته هنا، يركض، وفي حالة جيدة تماما ومتناغم حقا داخل الفريق. في الصيف، أعتقد أنه لم يتمكن من الصبر بعد أن قضى وقتًا طويلًا معنا. ثم لديه تجربة متوسطة إلى حد ما في نادي آخر وتعود لترى الأمور هنا كل شيء لا يزال كما كان من قبل".

وواصل المدرب الألماني "لقد شارك وودبيرن في المران معنا وإذا تم حسم أمر خروجه في إعارة مرة أخرى، فسوف يتم الأمر في نهاية الأسبوع. سنحاول بالفعل منحه أكبر عدد ممكن من التدريبات حتى إذا ذهب إلى مكان ما، فيكون بالفعل في حالة جيدة".

سلط كلوب الضوء على تجارب هاري ويلسون في ديربي كاونتي ورايان كينت، الذي يلعب حالياً مع جلاسكو رينجرز، كمثال جيد على الفوائد التي يمكن أن يجلبها نظام الإعارة.

وأشار "منذ قدومي إلى هنا، أخبرني الناس أنه ينبغي علينا منح هاري ويلسون فرصة الخروج على سبيل الإعارة. وهو ما تم في العام الماضي. كان يمكن أن يتم الأمر مبكرًا، ولكن الآن هو هناك مع ديربي، ومن الواضح أنه جاهز وهذا رائع".

واستمر "كان ريان يجلس هنا في مكتبي وقال لي دعني أذهب إلى فرايبورج، أرجوك، قلت له، اذهب إلى فرايبورج من فضلك. أعرف كرة القدم الألمانية، أعرف مدرب فرايبورج وأنا أعرف أنها ليست ديزني لاند هناك يتدربون كثيرا، إنه نادي رائع جدا وأحمل له الكثير من التقدير".

وأردف "لقد ذهب إلى هناك ولم ينجح الأمر معه. الآن هو في جلاسكو رينجرز وهذا جيد جدا لأن رايان لاعب كرة قدم رائع ولا يزال صغيرا جدا. في عالم كرة القدم يتم وضع هؤلاء الأولاد تحت ضغط مبكر جدًا. وطالما نبقى في حالة صبر وهدوء واسترخاء بشأن وضعهم فكل شيء على ما يرام بالنسبة لهم".

وأتم "يمكنهم الذهاب إلى مكان ما، يمكنهم أن ينجحوا هناك، وقد يفشلون هناك، ويعودون ونحكم على الوضع الجديد وسنظل إلى جانبهم ونحاول أن نبذل قصارى الجهد لهم. ربما لن يكون لدى جميعهم مسير هنا، الآن أو في المستقبل، ولكن بعد ذلك يمكنهم الحصول على مسيرة أخرى رائعة في نادي آخر بسبب التعليم الذي حصلوا عليه من ليفربول".