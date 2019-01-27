كرة طائرة - الأهلي يبدأ الدفاع عن لقب البطولة العربية للسيدات بمشاركة 3 فرق مصرية

تبدأ سيدات الأهلي للكرة الطائرة حملة الدفاع عن لقب البطولة العربية للأندية المقامة في مصر بمواجهة الدفاع الحسني المغربي.

وتنطلق البطولة العربية لسيدات الأندية في نسختها الـ20 اليوم الأحد على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ويشارك بجانب الأهلي حامل اللقب أندية الزمالك وسبورتنج والصيد من مصر في البطولة التي تختتم منافساتها يوم الأحد 3 فبراير.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد بعد اعتذار أحد الأندية ليصبح عدد المشاركين 7 فرق فقط.

وبجانب الرباعي المصري يشارك كل من المحرق البحريني والدفاع الحسني المغربي والصفاقسي التونسي.

وجدول البطولة كالآتي:

الأحد:

سبورتنج × المحرق البحريني (3 عصرا)

الصفاقسي التونسي × الزمالك (5 مساء)

الأهلي × الدفاع الحسني المغربي (7 مساء)

الاثنين:

الصفاقسي × الدفاع (3 عصرا)

المحرق × الصيد (5 مساء)

الزمالك × سبورتنج (7 مساء)

الثلاثاء:

الصفاقسي × المحرق (3 عصرا)

سبورتنج × الدفاع الحسني (5 مساء)

الصيد × الأهلي (7 مساء)

الأربعاء:

الصفاقسي × الصيد (3 عصرا)

الدفاع الحسني × الزمالك (5 مساء)

الأهلي × سبورتنج (7 مساء)

الخميس: راحة لكل الفرق

الجمعة:

الصفاقسي × سبورتنج (3 عصرا)

الصيد × الزمالك (5 مساء)

الأهلي × المحرق (7 مساء)

السبت:

المحرق × الدفاع الحسني (3 عصرا)

سبورتنج × الصيد (5 مساء)

الزمالك × الأهلي (7 مساء)

الأحد:

المحرق × الزمالك (3 عصرا)

الدفاع الحسني × الصيد (5 مساء)

الصفاقسي × الأهلي (8 مساء)