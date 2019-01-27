أليسون: مانشستر سيتي أبرز مرشح للفوز بالدوري

الأحد، 27 يناير 2019 - 09:55

كتب : FilGoal

أليسون - ليفربول - مانشستر سيتي

يريد أليسون بيكر حارس ليفربول رفع الضغط من على كاهله ووضعه فوق أكتاف لاعبي مانشستر سيتي منافسيه الأقوى في صراع ملتهب على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أليسون

النادي : ليفربول

مانشستر سيتي

وقال البرازيلي في تصريحات صحفية:"ليفربول لديه الجودة للقتال من أجل الكؤوس، لا شك في ذلك، لكن أمامنا مشوار طويل ومهم أن نعلم إلى أن نحن ذاهبون".

وواصل الحارس البالغ عمره 26 عاما "سيتي أثبت قوته بفوزه دون عناء بالدوري في الموسم الماضي. أنفقوا أيضا هذا الموسم، لذا فريقهم أقوى الآن. منافسون أقوياء جدا وهم المرشحون الأوائل".

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واستمر لاعب روما السابق "نحن أيضا لدينا الطموح للفوز بالدوري وأثق في قدرتنا على ذلك لكن علينا السير خطوة بخطوة وأن نحرص على التعامل بواقعية".

ويتصدر ليفربول بطولة الدوري المشتعلة بفارق 4 نقاط عن الوصيف سيتي بعد 23 جولة.

وظل ليفربول منطلقا دون هوادة في الدوري إلا أن كبده سيتي أول خسارة في الموسم في الجولة 21.

والصراع على أشده بين فريق يفتقد للقب منذ موسم 1989-1990 وآخر يقنع ويمتع في كل مباراة مع مدربه العبقري جوسيب جوارديولا.

مانشستر سيتي ليفربول أليسون

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