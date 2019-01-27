أنشيلوتي مندهشا بعد طرده: لست واثقا حتى أنني قلت كلمة قَسَم!
الأحد، 27 يناير 2019 - 09:31
كتب : FilGoal
أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي دهشته بعد طرد الحكم له في مباراة الفريق أمام مضيفه ميلان التي انتهت بدون أهداف يوم السبت في الدوري الإيطالي.
وقال أنشيلوتي متعجبا للقناة الإلكترونية دازن:"قلت كلمة قسم، رغم أنها ليست موجهة للحكم".
وواصل "لست واثقا حتى أنها تعتبر قسما!".
وأمر الحكم بخروج أنشيلوتي من الملعب بعد لحظات من طرد فابيان رويز لاعب نابولي الذي نال البطاقة الحمراء في الوقت البديل من الشوط الثاني للمباراة.
وتهكم نابولي على قرار طرد لاعبه بمنشور في تويتر قال فيه:"هذه لمسة اليد التي سببت البطاقة الصفراء الثانية".
Questo è il fallo di mano di @FabianRP52 che ha causato il secondo giallo 😬 pic.twitter.com/rgOo1aw3yu— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 26, 2019