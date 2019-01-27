أنشيلوتي مندهشا بعد طرده: لست واثقا حتى أنني قلت كلمة قَسَم!

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي دهشته بعد طرد الحكم له في مباراة الفريق أمام مضيفه ميلان التي انتهت بدون أهداف يوم السبت في الدوري الإيطالي.

وقال أنشيلوتي متعجبا للقناة الإلكترونية دازن:"قلت كلمة قسم، رغم أنها ليست موجهة للحكم".

وواصل "لست واثقا حتى أنها تعتبر قسما!".

وأمر الحكم بخروج أنشيلوتي من الملعب بعد لحظات من طرد فابيان رويز لاعب نابولي الذي نال البطاقة الحمراء في الوقت البديل من الشوط الثاني للمباراة.

وتهكم نابولي على قرار طرد لاعبه بمنشور في تويتر قال فيه:"هذه لمسة اليد التي سببت البطاقة الصفراء الثانية".