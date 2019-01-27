تقرير: أرسنال يسعى لاستعارة مالكوم من برشلونة

الأحد، 27 يناير 2019 - 09:18

كتب : FilGoal

مالكوم - برشلونة

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن أرسنال يرغب في استعارة مالكوم لاعب برشلونة ليدعم الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي.

مالكوم فيليبي

النادي : برشلونة

أرسنال

وكتبت أن النادي اللندني طلب ذلك من نظيره الإسباني خلال مفاوضات بشأن استعارة دينيس سواريز لاعب برشلونة البالغ عمره 25 عاما.

ورغم ابتعاد مالكوم عن حسابات المدرب إرنستو فالفيردي إلا أن إدارة برشلونة لا تريد التفريط في اللاعب البرازيلي البالغ عمره 21 عاما.

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ويقدر سعر مالكوم إذا باعه برشلونة بخمسين مليون جنيه إسترليني.

وشارك مالكوم في 6 مباريات فقط بالدوري الإسباني ولم يسجل أي هدف.

وقالت صن إن ميلان أيضا استفسر من برشلونة عن استعارة اللاعب السابق لبوردو الفرنسي.

وأوضحت تقارير أن أرسنال يرغب كذلك في الحصول على بابلو فورنالس لاعب فياريال.

وفورنالس البالغ عمره 22 عاما يستطيع الرحيل مقابل 28.5 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريق الغواصات.

مالكوم أرسنال

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