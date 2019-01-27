إيجوايين يتذكر الأوقات الصعبة: شعرت بالذنب وكدت أعتزل من أجل أمي

الأحد، 27 يناير 2019 - 09:05

كتب : FilGoal

إيجوايين

نزل الخبر كالصاعقة على رأس مهاجم الأرجنتين. المصائب لا تأتي فرادى، للتو خسر نهائي كوبا أمريكا والحزن يملأ القلب، فيأتي النبأ من بلاده، أمك مريضة!

جونزالو إيجواين

النادي : تشيلسي

يحكي جونزالو إيجوايين في حوار مع ميرور الإنجليزية "قلت وقتها فورا علي التوقف عن لعب كرة القدم لكي أتفرغ لرعاية أمي. شعرت أن شيئا غريبا يحدث في البيت خلال مشاركتي في كوبا أمريكا، وحين علمت كانت الصدمة شديدة!".

وواصل لاعب تشيلسي متأثرا "شعرت بالذنب، لأنني لعبت النهائي دون أن أعلم بما حدث. العالم انهار أمامي في تلك اللحظة. لم أكن أرغب في أي شيء باستثناء والدتي. قلت لها لقد انتهيت مع كرة القدم وقد أعتزل. قالت: أكون سعيدة وأنت في الملعب، لن أسمح لك بالتخلي عن شيء تحبه. طلبت مني استكمال المشوار من أجلها، وكان علي تنفيذ تلك الرغبة".

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يونيو 2016.. كان منتخب التانجو على موعد مع خيبة أمل جديدة.. خسر للعام الثاني على التوالي المباراة النهائية أمام تشيلي.. وبنفس الطريقة القاسية.. ركلات الترجيح.

لعب إيجوايين (31 عاما) المباراة وخرج قبل نهاية وقتها الأصلي.. مر بوقت عصيب مؤلم منذ أن خرج من الملعب في نيو جيرسي الأمريكي إلى أن وصل الأرجنتين.

وعندما عاد وجد أمه في حالة حرجة!

واستمر لاعب نابولي السابق "عائلتي وأصدقائي هم كل شيء بالنسبة لي. بعد ذلك تأتي كرة القدم. على الناس فهم ذلك. يرونك تركل الكرة ويعتقدون أنه لا يوجد ما يشغل بالك خارج اللعبة".

ورحل إيجوايين عن ميلان لينضم إلى تشيلسي ويبدأ مشوارا جديدا في ملاعب إنجلترا.

إيجوايين

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