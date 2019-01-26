فالنسيا يقدّم أفضل مبارياته ويكتسح فياريال بثلاثية في الدربي

السبت، 26 يناير 2019 - 23:53

كتب : FilGoal

فالنسيا - فياريال - الدوري الإسباني

حقق فالنسيا فوزا كبيرا على غريمه فياريال بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب المستايا، في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

فياريال تعرّض للهزيمة الأولى على ملعب المستايا في مباراة الدربي منذ 23 مارس 2014، وللمصادفة فمدربه وقتها كان مارسيلينو جارسيا تورال مدرب فالنسيا الحالي.

مارسيلينو عاش ليلة رائعة، فقد أدار مباراته رقم 300 بمسيرته في الدوري الإسباني، ونال الهدية في صورة 3 أهداف.

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أما منافسه لويس جارسيا، فبات ثاني مدرب يفشل في الفوز بأول 6 مباريات مع فياريال بعد إرنستو فالفيردي الذي فعلها عام 2009\2010.

فالنسيا المتخبط هذا الموسم افتتح التسجيل منذ الدقيقة الرابعة برأسية الفرنسي مختار دياكاباي، هدف ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل، وأعادته تقنية الفيديو.

الهدف هو الرقم 100 في تاريخ مواجهات فالنسيا وفياريال في الدوري الإسباني.

في الشوط الثاني أضاف الروسي دينيس تشيريشيف الهدف الثاني لـ فالنسيا في الدقيقة 51، ورفض الاحتفال بعد هز شباك فريقه السابق.

قبل أن يختتم رودريجو مورينو الأهداف برأسية دقيقة بعد عرضية فيران توريس.

فالنسيا رفع رصيده إلى 29 نقطة وارتقى إلى المركز السابع، فيما تجمّد رصيد فياريال عند 18 نقطة في المركز 19.

الدوري الإسباني فالنسيا فياريال

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