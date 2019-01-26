تعادل باهت بين ميلان ونابولي في لقاء الفرص الضائعة

أهدر ميلان فرصا عديدة للنيل من شباك ضيفه نابولي لتنتهي مباراتهما يوم السبت بالتعادل بدون أهداف في الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وكانت المباراة مثيرة رغم خلوها من الأهداف وتفوق ميلان نسبيا في ملعبه سان سيرو لكن لم يقدر لاعبوه على التسجيل في مرمى الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.

وسعى نابولي بقوة للظفر بالنقاط الثلاث لكن محاولاته الخطيرة اصطدمت بالحارس الشاب المتألق جيانلويجي دوناروما.

وأكمل نابولي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فابيان رويز في الدقيقة 93 وقبل النهاية بثواني أقصى الحكم من الملعب كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي.

ويصب التعادل في مصلحة روما الذي إن فاز على مضيفه أتلانتا يوم الأحد يرتقي للمركز الرابع في ترتيب البطولة ويتراجع ميلان للمركز الخامس.

ويستطيع يوفنتوس أيضا استغلال هذه النتيجة لتوسيع الفارق في صدارة البطولة مع نابولي.

ويتصدر يوفنتوس، حامل اللقب، البطولة برصيد 56 نقطة مبتعدا بثماني نقاط عن نابولي. ويحل يوفنتوس ضيفا على لاتسيو يوم الأحد.

ويحل ميلان ضيفا على روما في لقاء صعب في 3 فبراير بينما يستضيف نابولي فريق سامبدوريا يوم السبت.