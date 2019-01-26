كرة يد - ماركا: إسبانيا خاضت لقاء صعبا أمام مصر التي لعبت دون ضغوط

السبت، 26 يناير 2019 - 22:49

كتب : نادر عيد

مصر - إسبانيا - كأس العالم لكرة اليد 2019

وصفت صحيفة ماركا فوز منتخب إسبانيا على مصر في كأس العالم لكرة اليد 2019 بـ"الصعب" بسبب أحداثه ولأن معطياته جعلت الضغط يقع على الفريق الأوروبي.

وكتبت الصحيفة الإسبانية في تقريرها عن المباراة أن تخطي الفراعنة للتوقعات في البطولة جعلهم مرتاحين في المباراة لأن الحصول على المركز الثامن يعد إنجازا طيبا.

فالتوقعات لمنتخب مصر لم تكن كبيرة بسبب نتائجه في بطولات العالم الأخيرة.

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ويمنح المركز الثامن منتخب مصر الفرصة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق ملحق عالمي، وذلك إذا فشل الفريق في احتلال مركز متقدم في كأس إفريقيا.

وسرد التقرير أحداث المباراة التي أقيمت يوم السبت وفاز بها الإسبان بنتيجة 36-31، وقال إن منتخب مصر اعتمد على لاعبه الأفضل أحمد الأحمر وكذلك محمد ممدوح هاشم.

وأوضح أن الفراعنة ظنوا أنهم أحكموا قبضتهم على المباراة لكن تغيير مدرب إسبانيا طريقته الدفاعية لتصبح 5-1 في الشوط الثاني رجح كفة فريقه ليقتنص المركز السابع.

وحقق منتخب مصر أفضل مركز له في بطولة العالم منذ 18 عاما. منذ أن كان الرابع في 2001.

وتستضيف مصر بطولة العالم 2021.

منتخب مصر كأس العالم لكرة اليد

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