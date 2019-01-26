بالفيديو - النصيري يسجل ثنائيته الأولى في الدوري الإسباني.. وينقذ ليجانيس أمام إيبار

السبت، 26 يناير 2019 - 22:15

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - ليجانيس - إيبار

نجا ليجانيس من الهزيمة أمام ضيفه إيبار، بفضل ثنائية المغربي يوسف النصيري، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 على ملعب بوتاركي في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

نتائج إييار السيئة في مدريد تواصلت، إذ لم يفز سوى مرتين في 19 مباراة خاضها بالعاصمة منذ صعوده إلى الدوري الإسباني.

إيبار تقدّم في النتيجة بواسطة المهاجم كيكي جارسيا في الدقيقة 29 بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفّذها جوان جوردان.

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الهدف الرأسي هو الثامن لـ إيبار في دوري هذا الموسم، وهو أكثر فريق يسجل من رأسيات في المسابقة بالتساوي مع ديبورتيفو ألافيس.

جوردان صانع الهدف الأول، عاد وأضاف الهدف الثاني لـ إيبار من ركلة حرة مباشرة رائعة بالدقيقة 36، نتيجة انتهى عليها الشوط الأول.

بعد 22 ثانية من انطلاق الشوط الثاني، كان ليجانيس قد قلّص الفارق بالفعل.

النصيري انطلق بشراسة وتلاعب بـ بيدرو بيجاس مدافع إيبار، قبل أن يطلق تسديدة يسارية صاروخية عانقت شباك إيبار.

أما هدف التعادل، فسجله النصيري أيضا في الدقيقة 67، عندما ارتقى في الهواء لمتابعة عرضية أوناي بوستينزا.

الثنائية هي الأولى للمهاجم الدولي المغربي في منافسات الدوري الإسباني، بعد أن لعب في السابق بصفوف مالاجا أيضا.

ليجانيس رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز 15، فيما رفع إيبار رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.

يوسف النصيري ليجانيس إيبار الدوري الإسباني

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