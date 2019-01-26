الرياضية السعودية: ماميتش صاحب إنجاز العين يقود الهلال خلفا لـ جيسوس

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن نادي الهلال بصدد الانفصال عن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس الذي يقوده منذ مطلع الموسم الحالي.

الصحيفة أشارت إلى أن الاتفاق قد تم بالفعل بين إدارة الهلال، والكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين الإماراتي، ليشرف على تدريب الزعيم خلفا لـ جيسوس.

الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 37 نقطة تحت قيادة جيسوس، إذ فاز 11 مرة، تعادل 4، وخسر في مباراة وحيدة.

هذه الأرقام قد لا تكون شفيعة لـ جيسوس حتى يستمر في منصبه، إذ متوقع أن يتم الإعلان عن بديله ماميتش في الساعات المقبلة.

ماميتش (47 عاما) سينفصل بالتراضي عن العين -بحسب الصحيفة- بعد أن قاده لإنجاز تاريخي في كأس العالم للأندية قبل أسابيع قليلة، باحتلال المركز الثاني خلف ريال مدريد.

الرجل الكرواتي يمتلك تجربة سابقة في الملاعب السعودية في موسم 2016\2017، عندما أطاح بالهلال من نصف نهائي كأس ولي العهد، قبل أن يخسر النهائي أمام الاتحاد.