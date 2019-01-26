بالفيديو - دورتموند يكتسح هانوفر بخماسية ويحقق رقما غير مسبوق في تاريخه

السبت، 26 يناير 2019 - 19:03

كتب : FilGoal

دورتموند - هانوفر - الدوري الألماني

واصل بوروسيا دورتموند نتائجه الإيجابية، واكتسح ضيفه هانوفر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في الجولة 19 من الدوري الألماني.

دورتموند وصل إلى نقطته رقم 48 في الدوري بعد 19 مباراة، وهو سجّل يتحقق لأسود الفيستفاليا للمرة الأولى تاريخيا.

المغربي أشرف حكيمي افتتح التسجيل لـ دورتموند بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24، ليسجل دورتموند في المباراة رقم 17 على التوالي بالمسابقة.

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حكيمي لم يكف عن التألق، وصنع هدف فريقه الثاني بعد خطأ دفاعي قاتل في الدقيقة 60 بتمريرة عرضية تابعها القائد ماركو رويس بأناقة في الشباك.

الدقيقة 62 شهدت هدف دورتموند الثالث، الإنجليزي جيدون سانتشو تلاعب بدفاعات هانوفر، وأهدى تمريرة حريرية لـ ماريو جوتسه الذي سدد بقوة ليهز الشباك.

جوتسه ورويس سجّلا سويا في مباراة واحدة بالدوري الألماني بقميص دورتموند، للمرة الأولى منذ 19 يناير 2013.

مهرجان الأهداف تواصل بهدف رابع في الدقيقة 68 عن طريق البرتغالي رافاييل جيريرو بعد تمريرة رويس.

مارفين باكالورتس سجّل هدف هانوفر الوحيد في الدقيقة 85، قبل أن يسجل أكسيل فيتسل هدف دورتموند الخامس في الوقت بدل الضائع.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 48 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد هانوفر عند 11 نقطة في المركز 17.

بوروسيا دورتموند هانوفر الدوري الألماني

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