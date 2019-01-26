محدّث انتهت مونديال اليد - مصر 31 إسبانيا 36.. الفراعنة ثامن العالم

السبت، 26 يناير 2019 - 18:22

كتب : FilGoal

مصر كرة يد - محمد سند

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وإسبانيا يوم السبت في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن في كأس العالم لكرة اليد 2019 المقامة في الدنمارك وألمانيا.

طالع اللقاء لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة بفوز إسبانيا بنتيجة 36-31

بداية الشوط الثاني

الشوط الأول المثير ينتهي بتقدم مصر على إسبانيا بنتيجة 18-17

ق17: طرد إبراهيم المصري بعد ضربه للاعب إسبانيا في الوجه والحكم استعان بالفيديو قبل أن يشهر البطاقة الحمراء للاعب مصر. لن يستطيع المشاركة في اللقاء مرة أخرى

بداية المباراة

منتخب مصر كأس العالم لكرة اليد

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