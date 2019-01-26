محدّث انتهت مونديال اليد - مصر 31 إسبانيا 36.. الفراعنة ثامن العالم
السبت، 26 يناير 2019 - 18:22
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وإسبانيا يوم السبت في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن في كأس العالم لكرة اليد 2019 المقامة في الدنمارك وألمانيا.
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نهاية المباراة بفوز إسبانيا بنتيجة 36-31
بداية الشوط الثاني
الشوط الأول المثير ينتهي بتقدم مصر على إسبانيا بنتيجة 18-17
ق17: طرد إبراهيم المصري بعد ضربه للاعب إسبانيا في الوجه والحكم استعان بالفيديو قبل أن يشهر البطاقة الحمراء للاعب مصر. لن يستطيع المشاركة في اللقاء مرة أخرى
بداية المباراة