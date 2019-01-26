لينجارد متحديا: سنهزم ليفربول

باتت الثقة بالنفس كبيرة جدا داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد بعد 8 انتصارات متتالية استعاد فيها الفريق هيبته التي افتقدها تحت قيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو.

جيسي لينجارد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتحدى جيسي لينجارد لاعب الفريق قائلا عبر شبكة سكاي سبورتس البريطانية:"أسلوبنا تغير. اللقاء المقبل أمام ليفربول؟ سنفوز".

بات يونايتد لا يقهر، حوله المدرب المؤقت أولي جونار سولشاير إلى فريق صعب المراس قادر على إسقاط أصعب المنافسين.

قاد النرويجي الفريق للفوز في أول 8 لقاءات له في مقعد الرجل الأول، وآخر ضحاياه كان أرسنال يوم الجمعة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكشف لاعب إنجلترا كيف انقلبت الأمور رأسا على عقب في قلعة أولد ترافورد "عليك لعب الكرة بحرية، والابتسامة تعلو وجهك، سولشاير جعلنا كذلك. الأداء الهجومي ولعب الكرة للأمام بأسرع ما يمكن وتسجيل أكبر عدد من الأهداف هو نهج يونايتد. إذا سجلوا هدفا، يعرف أننا سنسجل مرتين، يتعامل وفقا لهذا المبدأ".

وأردف لينجارد البالغ عمره 26 عاما "هذا يونايتد وهكذا يجب أن نكون. أشعر بالثقة قبل خوض المباريات، حتى إذا سجلوا، نعلم أننا سنسجل مرتين أو ثلاثة. تفكيرنا تغير تماما في المباريات الكبيرة".

ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويواجه ضيفه بيرنلي في البطولة يوم الثلاثاء.

وخسر يونايتد أمام ليفربول بنتيجة 3-1 في ديسمبر الماضي، مباراة أطاحت بمورينيو ليبدأ النادي عهدا جديدا مع سولشاير.

لقاء الإياب سيكون في ملعب أولد ترافورد يوم 24 فبراير. مباراة مرتقبة.