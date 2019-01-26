تقرير: يوفنتوس يريد مارسيلو

بعدما ابتعد مارسيلو عن التشكيل الأساسي لريال مدريد لم يعد مستبعدا رحيله عن الفريق الإسباني ويوفنتوس بطل إيطاليا أبرز المهتمين باللاعب البرازيلي وفقا لصحيفة توتوسبورت الإيطالية.

مارسيلو النادي : ريال مدريد يوفنتوس

وأشارت توتوسبورت إلى أن يوفنتوس قد يحصل على مارسيلو (30 عاما) مقابل 60 مليون يورو، رغم أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 200 مليون يورو.

وكتبت أن الصفقة قد تصبح تبادلية ينتقل بموجبها البرازيلي أليكس ساندرو إلى النادي الملكي.

وأصبح مارسيلو ملازما لدكة البدلاء في مباريات فريق ميرنجي الأخيرة في الدوري الإسباني بسبب عدم اكتمال لياقته البدنية وفقا لما كشف عنه المدرب سانتياجو سولاري.

وزعمت تقارير أن مارسيلو، الذي يراه كثيرون أفضل ظهير أيسر في العالم، زاد وزنه 7 كيلو جرامات في العطلة الشتوية.

وقالت أخرى إن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يمني النفس باللعب مجددا مع مارسيلو بعد 9 مواسم ركضا فيها جنبا إلى جنب في ملعب سانتياجو برنابيو.

وشارك مارسيلو في 20 مباراة بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.